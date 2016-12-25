ХРОНИКИ РУССКОГО ИЗЛОМА

1917: это наша с тобой биография

Будущий год богат на круглые даты. Главные из них связаны с вековым юбилеем двух революций, началом беспримерной цепи трагических событий в жизни населявших Российскую империю народов, приведших к Гражданской войне, миллионам человеческих жертв, покалеченным судьбам и к катастрофе целой страны. Историки до сих пор спорят об объективности предпосылок революционного мятежа и о роли в нем иностранных разведок, о непоследовательности действий тогдашних «силовиков» и о расколе в элитах, о заговоре генералов и о нерешительности высшего политического руководства. Разумеется, наше издание также не обойдет вниманием эти темы.

Пока же предлагаем читателям вспомнить хронологию года, оказавшегося переломным для истории не только России, но и всего мира.

Семья царственных страстотерпцев в 1917 году

21–24 февраля – Отъезд Николая II из Царского Села в Ставку.

23–26 февраля – Ставка. Первые сообщения о беспорядках в Петрограде.

27 февраля – Петроград. Начало Февральской революции.

27 февраля – Выезд Николая II из Ставки в Царское Село.

28 февраля – 1 марта – Николай II пытается проехать из Ставки в Царское Село.

1 марта – стоянка в Пскове.



2 марта – Николай II принимает решение об отречении.

2 марта, вторая половина дня – Прибытие представителей Госдумы.

3 марта – Отъезд Николая II в Ставку.

3–5 марта – Отречение великого князя Михаила Александровича.

8 марта – Прощание с войсками. Николай отбывает в Царское Село.

9 марта – 1 августа – августейшая семья в полном составе содержится в Александровском дворце Царского села под домашним арестом.

1 августа – Царский поезд выехал с железнодорожной станции Александровская (Царское Село) в Тобольск.

4 августа – Поезд прибыл в город Тюмень, где царская семья пересела на пароход.

6 августа – Царская семья прибывает по реке в город Тобольск.

Москва

18 июня – Начало наступления войск Юго-Западного фронта, массовые антивоенные демонстрации рабочих в Петрограде, Москве и других городах.

15 августа – в Успенском соборе Московского Кремля открывается Поместный собор Православной Российской Церкви.

5 сентября – Переход Московского совета на сторону большевиков.

26 октября – Начало большевистского восстания в Москве, которое после ожесточенных боев заканчивается взятием Кремля.

5 ноября – Митрополит Московский и Коломенский Тихон (Белавин) избран Патриархом Московским и всея России.



21 ноября – в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Московского Кремля совершена интронизация нареченного и избранного Патриарха Московского и всея России Тихона.

9 декабря – первая сессия Собора завершила свою работу.

На фронтах

8 января – Наступление германских войск на реке Серете.

12 января – Бои русской и германской армий под Ригой.

8 февраля – Русская авиация бомбардировала позиции неприятеля в районе Сморгони.

20 февраля – Русская армия заняла Кангавер на Хамаданском направлении.

21 февраля – Начало государственного переворота в России.

22 февраля – Наступление русской армии на Турецком фронте.

2 марта – Отречение от престола русского императора Николая II Александровича.

3 марта – Отречение от престола русского великого князя Михаила Александровича.

12 марта – Отмена смертной казни в России.

25 июня – Прорыв русской армией неприятельского фронта в районе Станиславова.

27 июня – Взятие русскими войсками города Галич.

28 июня – Взятие русскими войсками города Калуща.

6 июля – Прорыв русского фронта в районе города Тарнополя.

7 июля – Отставка Г.Г. Львова с поста председателя правительства и назначение А.Ф. Керенского министром-председателем.

9 июля – Русские войска оставили Галич и Станиславов. В русской армии восстановлена смертная казнь.

21 августа – Русские войска оставили Ригу и отошли к Вендену. Потери составили 25 000 человек, 273 орудия, 256 пулеметов, 185 бомбометов и 48 минометов.

28 августа – Начало Корниловского выступления.

1 сентября – Арест генерала Л.Г. Корнилова и его сподвижников, помещение их в городе Быхове в здании бывшего монастыря.

25 октября – Государственный переворот в России. Захват власти большевиками.

20 ноября – Начало переговоров между Советской Россией и Центральными державами в Брест-Литовске.

20 ноября – Ликвидация Ставки старой армии в Могилеве.

10 декабря – Англия и Франция подписали соглашение о «сферах действий» в России.

18 декабря – Советское правительство признало независимость Финляндии.

Петроград

23 февраля – Беспорядки в городе. Демонстрация петроградских работниц по призыву ЦК РСДРП(б) против голода, войны и царизма.

25–26 февраля – Всеобщая забастовка рабочих Петрограда.



26 февраля – Указ Николая II о перерыве в работе Государственной думы.

27 февраля – Победа Февральской революции в России, образование Временного комитета Государственной думы во главе с М.В. Родзянко.

2 марта – Образование Временного правительства в России; отречение Николая II от престола.

5 мая – Образование первого коалиционного Временного правительства во главе с князем Г.Е. Львовым.

24 июля – Сформирование второго коалиционного Временного правительства под председательством А.Ф. Керенского.

31 августа – Переход Петроградского совета на сторону большевиков.

1 сентября – Образование Директории во главе с А.Ф. Керенским; провозглашение России республикой.

25 сентября (8 октября) – Образование третьего коалиционного Временного правительства во главе с А.Ф. Керенским.

24–25 октября (6–7 ноября) – Вооруженное восстание рабочих, солдат и матросов в Петрограде.

25 октября – Установление Советской власти в Петрограде.

26 октября – Арест Временного правительства в Зимнем дворце.

Октябрь-ноябрь – подавление противников в Петрограде и в окрестностях.

7 ноября – Хлебный паек в Петрограде падает до 150 г.

8 ноября – Декрет об отмене сословий и гражданских чинов.

11 ноября – 25 ноября – Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов в Петрограде.

13 ноября – большевиками в Царском Селе убит протоиерей Иоанн Кочуров, первый новомученик российский.

14 ноября – Принятие ВЦИК положения о рабочем контроле.

20 ноября – Ликвидация Ставки Верховного главнокомандующего в Могилеве; начало переговоров в Брест-Литовске о перемирии между Советской Республикой и странами германского блока; обращение СНК «Ко всем трудящимся-мусульманам России и Востока».

7 декабря – Постановление СНК об организации ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности) во главе с Ф.Э. Дзержинским.

18 декабря – Декреты «О гражданском браке, о детях и ведении книг актов состояния» и «О расторжении брака».

Украина

4 марта – Создание Центральной Рады.

11–12 декабря – 1-й Всеукраинский съезд Советов в Харькове; образование Украинской Советской Республики.

Сергей Любимов

Опубликовано: №24 (614) декабрь, 2016 г.