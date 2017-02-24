ЗАЧЕМ МОНАХУ АКВАЛАНГ

Игумен Иннокентий (Ольховой): «Дайвинг – дело богоугодное»

Пока Рыбинское водохранилище затянуто льдом, команда дайверов спешит обследовать его дно. Там покоится затопленная около 70 лет назад Молога, а с ней усадьба Мусиных-Пушкиных, склепы с графскими захоронениями, старинный храм. Нырять летом здесь бесполезно: вода цветет, видимость нулевая. То ли дело зимой!

Погружаются с молитвой. Подготовленную прорубь в восьми километрах от берега осеняет крестным знамением один из пяти членов команды – эконом Данилова ставропигиального монастыря игумен Иннокентий (Ольховой). Уйдя в пучину, на шестиметровой глубине он проведет около часа. А пока на берегу монах-дайвер рассказывает нам о своем необычном хобби и тонкостях подводных поисковых работ.

На дне: эконом с разрядом

– Дайвинг – необычное для священнослужителя, а тем более монашествующего, увлечение… А может, для вас это исследовательская деятельность?

– И то, и другое. Начиналось просто как хобби. Водными видами спорта занимался с детства, у меня первый разряд по плаванию. Затем прошел обучение, сертификацию, стал дайвером. Освоил рекреационный дайвинг, а потом встретил команду единомышленников и занялся технической разновидностью дайвинга. Это уже сродни научной деятельности! Кроме того, я как священнослужитель вижу мир прежде всего как творение Божие. Увидеть эту красоту, запечатлеть ее, рассказать о ней другим – своего рода хваление Создателю.

– Дайвинг – дело богоугодное?

– Безусловно, если заниматься им не ради корысти, тщеславия, самолюбия, гордости или потакания каким-то иным страстям, а, например, чтобы помочь узнать историю погибших предков.

Игумен Иннокентий (Ольховой)

Занимается техническим дайвингом 5 лет

Совершил выше 100 погружений (20 из них – подледные)

65 метров –самое глубокое погружение

100 минут – самое длительное погружение

– Скажите, насколько распространен дайвинг среди монашествующих?

– Собратья под водой пока что не встречались. Зато могу привести в пример протоиерея Димитрия Солонина. Он заведует сектором сухопутных войск Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, помощник начальника Военного университета Министерства обороны РФ по работе с верующими военно­служащими.­­ Кроме того — инструктор по подводной стрельбе и увлекается подводной археологией.

– А наоборот – много ли среди дайверов верующих?

– Поисковики, с которыми мы погружаемся, в основном верующие, до и после каждой экспедиции мы служим молебен.

«Лефорт» вместо «Щуки»

– Ваши погружения, наверное, очень опасны…

– Технический дайвинг сложен. Он сопряжен с большими глубинами, подледными погружениями, изучением пещер. Это достаточно опасно и требует постоянного внимания. Мелочей тут нет! Нельзя, к примеру, быстро всплыть на поверхность. Подъем с больших глубин происходит очень медленно, с остановками.

– Вы участвовали в экспедициях на Черном, Баренцевом, Балтийском морях. Что искали на дне?

– Эти экспедиции были организованы водолазно-поисковой командой «Поклон кораблям Великой Победы» под руководством Константина Богданова. Единомышленники, пройдя различные ступени рекреационного дайвинга, решили, что им интересно приносить пользу своим увлечением. Объединились и стали разыскивать пропавшие без вести корабли, подводные лодки, самолеты. Как правило, речь идет об ушедших из советского порта на ответственное задание и героически погибших судах (где – никто не знает). Экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» сначала проводит большую подготовительную работу по изучению немецких и финских архивов, а затем выезжает на место с сонаром. И только потом ныряет команда дайверов. Они фотографируют и идентифицируют объект, сопоставляя его внешний вид с архивными документами. После этого Министерство обороны переводит лодку, корабль или самолет из разряда «пропавшие без вести» в разряд «павшие смертью храбрых». Всем родственникам летчиков или моряков высылается официальный документ с указанием координат в море, где на дне покоится корабль. Это место считается братской могилой. По морскому уставу, все корабли под российским флагом, проплывающие мимо него, гудком отдают воинское приветствие. Так что это очень достойная и почетная работа.

– Расскажите об уникальных находках экспедиции.

– В мае 2013 года недалеко от острова Большой Тютерс в Финском заливе команда обследовала дно Балтийского моря с целью поиска погибшей в 1942 году советской подводной лодки Щ-320, а обнаружила затонувший в 1857 году линкор «Лефорт» (в кораблекрушении погибли все находящиеся на борту 843 человека). Но я в поисковой команде тогда не состоял. Непосредственно довелось участвовать в экспедиции двумя годами позднее, когда в акватории острова Гогланд в Финском заливе мы обнаружили советскую подводную лодку М-95. В 1942 году она подорвалась на мине, а затем была обстреляна немецкими и финскими кораблями. Мы (наверное, впервые с дореволюционных времен) совершили там заупокойную Литургию, которую возглавил ректор Московской православной духовной академии архиепископ Верейский Евгений, и отслужили панихиду по погибшему экипажу.

Тайны затопленной Мологи

– Еще один проект, в котором вы участвуете – «Затопленные святыни Мологского края» – послужил поводом для нашей встречи. Чем он вас привлек?

– Прежде всего тем, что напрямую связан с Церковью. Когда строили Рыбинскую ГЭС, водохранилище затопило огромную территорию, в том числе много городов, сел, славных монастырей и храмов, усадьбу Мусиных-Пушкиных, которую мы нашли…

– В каком виде вас встретила усадьба?

– Надеялись на лучшую ее сохранность. Но зимой массивы льда буквально бороздят это пространство. Тем не менее, в прошлом году ныряли на храм в селе Ветрино. Он полностью разрушен, однако четко видны его контуры. Также нашли несколько предметов церковной утвари – красивую кованую оконную решетку, подсвечник из храма. В усадьбе артефактов сохранилось больше. Там, на берегу реки Мологи, была очень красивая набережная с характерными арками, изваяниями львов… Львов пока не нашли, а вот набережная с арками полностью сохранилась. Планируем продолжить погружения в этом месте. Будем искать храм, который был за усадьбой. А пока готовимся: нашли архивные документы, фотографии.

– Каково это – целый час находиться в ледяной воде?

– Специальный костюм, теплая одежда и оборудование позволяют сохранять тепло. Хотя, конечно, такие погодные условия, как сейчас, по-своему усложняют подготовку и саму работу.

– Часто удается вам погружаться?

– Гораздо реже, чем хотелось бы – несколько раз в год. Но послушание в монастыре требует много времени, сил и ответственности.

– Бывали случаи, когда благодаря общению с вами кто-то из команды приходил к вере?

– Я не привык сильно подталкивать людей в этом направлении. Но своим отношением к вере, своим служением Богу, надеюсь, подаю хороший пример.

Беседовала Мария Максимова

Опубликовано: №4 (617) февраль, 2017 г.

Справка

Технический дайвинг отличается от обычного рекреационного тщательностью подготовки, более высокими требованиями к здоровью, знаниям, экипировке и психологической устойчивости ныряльщика.

Техническими называют погружения, включающие в себя одно или несколько составляющих:

— глубина свыше 40 метров (в некоторых странах глубже 30 метров),

— подледные погружения, исследование подводных пещер и т.д.

— погружения, требующие декомпрессионных остановок или ускоренной декомпрессии

— необходимость использования более одной газовой смеси во время одного погружения (воздух, найтрокс, тримикс, гелиокс).

На веб-сайте экспедиции «Поклон кораблям великой победы» по адресу poklonexpedition.ru в виртуальных музеях доступны для просмотра 3D-панорамы найденных кораблей и подводные видео.