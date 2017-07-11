ЗАГЛЯНУТЬ МЕЖДУ СТРОК

Москвичи приняли участие в конференции «Евангельский текст в русской словесности», что состоялась в Петрозаводском государственном университете 5–8 июня. Раз в три года вот уже на протяжении двадцати четырех лет собираются ученые из самых разных уголков России и зарубежья, чтобы углубить понимание русской литературы, неразрывно связанной с православным мировоззрением.

Какие идеи вдохновляли русских классиков? Можем ли мы их постичь сегодня, и если да – то каким образом? Эти вопросы решают литературоведы.

Долгое время в отечественной филологии при интерпретации литературных образов господствовал идеологический, марксистско-ленинский подход, который неизбежно приводил к упрощенному и поверхностному пониманию сюжетной и психологической канвы текста. В наши дни ситуация меняется. Участников конференции ждало сразу несколько открытий.

Христианское мировоззрение оказало влияние даже на таких писателей, творчество которых не отражает (как принято считать) религиозную картину мира. Например, проза Ивана Тургенева. Священник Димитрий Барицкий поставил вопрос о причинах глубокой тоски, что разлита в самой мелодике художественного слова этого писателя. Печаль становятся следствием отсутствия веры в вечную, небесную жизнь. Перед лицом смерти теряет значение как личное счастье, так и высокий смысл истории. Все это – лишь призрак. Трагизм усиливается тем, что герой ощущает свою тягу к небу. Это чувство отличает тургеневский пессимизм от философского (например, от пессимизма Шопенгауэра) и является точкой соприкосновения с христианством. Максимум, что доступно героям, – это созерцание прекрасной, но и жестокой природы и предощущение того, что за пределами видимой жизни все-таки что-то есть…

Так в творчестве известных писателей современные ученые открывают неизвестные ранее грани. Это стало возможным благодаря опоре на христианское мировосприятие, без которого затруднительно раскрыть подлинный смысл многих произведений и понять сущность духовных исканий эпохи.

Анастасия Чернова

Опубликовано: №13 (626) июль, 2017 г.