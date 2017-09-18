ЗАВИСЕТЬ — НЕНАВИДЕТЬ

Жизненные драмы созависимых людей в новом документальном фильме Бориса Дворкина «Зебра»

Зачастую семья наркомана или алкоголика пытается приспособиться к образу его жизни, невольно поддерживая пагубную страсть вместо борьбы с ней. Члены семьи контролируют несчастного и пытаются уберечь его от неприятностей, тем самым просто консервируя ситуацию и спасая себя от тяжелых переживаний. И тогда наркомания, алкоголизм и курение становятся безнадежными. Поэтому очень важно, чтобы семья сознательно начала избавляться от созависимости.

Говорят, что наша жизнь как зебра: черная полоса сменяет белую, и наоборот. Жизнь же зависимых людей – сплошная черная полоса. Кажется, что она никогда не кончится, что выхода нет… Но он есть!!! Об этом говорят героини фильма.

Обычные на вид женщины сидят на обычных стульях. Весь реквизит – черное одеяло, которым директор реабилитационного благотворительного фонда «Зебра» психолог Екатерина Савина накрыла бывшего наркомана Али. Теперь он работает в «Зебре». Одеяло – это зависимость, и ее нельзя путать с человеком.

Многое из того, о чем рассказывают эти мужественные женщины, не побоявшиеся открыто обратиться к зрителям, осталось за кадром. Как же трудно выставить любимого сына-алкоголика или дочь-наркоманку из квартиры! Но им самим не верится, что было время, когда повзрослевшее чадо гналось по улицам за матерью, требуя деньги на дозу. Каково видеть, что ради дозы тебя готовы убить? Или сдавать собственного сына блюстителям порядка? Зато сейчас они благодарят Бога за выздоровление своих детей и за то, что имеют счастье общаться с внуками.

Ирина Чижикова узнала, что Екатерина Савина помогала в лечении наркоманов и алкоголиков еще в 1990-е годы, когда беда обухом по голове ударила ее и сына-ватерполиста. Из всех его друзей-наркоманов выжил он один, остальные давно на кладбище. Его вымолила мама. К Кате Савиной, которую Ирина называет не иначе как ангелом, она тогда не доехала. И лишь последние четыре года дважды в неделю ходит на занятия в «Зебру».

Не каждая женщина готова сняться в фильме о своих родных, страдающих зависимостью. Не каждая готова признать, что была в плену у созависимости. Эти женщины смогли вымолить своих детей, некоторые из которых были наркоманами 20 лет. Бог сильнее зависимости. И неизлечимые болезни можно победить с Божией помощью!

Ирина Ахундова

Опубликовано: №17 (630) сентябрь, 2017 г.