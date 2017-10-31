ЗВЕРЯМИ И СНЕГОМ, СЛОВОМ И ВЕТРОМ

Как поэт Бальмонт переписал хвалебную песнь Давида

У древних израильтян Псалтирь именовалась «тегиллим» или «сефер тегиллим», что значит «восхваление» или «книга хвалений». В истории стихотворный сборник закрепился под греческим названием «псалтерион» по названию струнного инструмента, которым в старину сопровождалось исполнение богодухновенных песен. Меж тем на Руси первое наименование также знали и любили использовать как выражение, емко и образно передающее содержание книги. Объясняя суть слова, автор одного из рукописных сборников XVI в. писал: «Никакая книга тако не хвалит Бога, якоже Псалтирь».

Оттого особое место здесь занимают «гимны» или псалмы хваления. В исследовании Э. Р. Вэндленд «Гармония и алгебра Псалтири» представлены структурные особенности песнопений этого вида, которые имеют трехчастную композицию хвала – причина – хвала. Такое же строение, отчасти, присуще и псалму XVIII, традиционно относимому к числу хвалебных. По словам изыскателей (Е.Е. Завьялова), обращаясь к переложению псаломских песен, поэты редко сохраняли внутренний строй псалмов, подчиняя содержание произведений иной, поэтической архитектонике. В качестве иллюстрации приведем стихотворение Константина Бальмонта «На мотив Псалма 18». Как же переработал поэт эту хвалебную песнь Давида? О чем написал Бальмонт, и какой сокровенный смысл вложил в свое творение псалмопевец?

Согласно толкованию Афанасия Великого, в начале псалма воспевается величие Божие, которое «чинно и стройно», уготовляя течение друг другу, проповедуют день и ночь: «День дни отрыгает глагол, и нощь нощи возвещает разум» (Пс. 18, 3). Так автор указывает на сакральный смысл создания – всякому, и язычнику в том числе, премудрость и могущество Божества открываются в самой природе тварного мира. Бальмонт оставляет тему божественной предопределенности смены дня и ночи, провозвестительного значения небес и тверди небесной и развивает совершенно иную тему – тему долженствования:

Ночь ночи открывает знанье,

Дню ото дня передается речь

Чтоб славу Господа непопранной сберечь,

Восславить Господа должны Его созданья.

Таким образом, день и ночь славословят бытие Божие своим течением, потому что в этом – высшее повеление. Дабы сберечь непопранной славу Господа – божьи создания обязаны Его славить так, как если бы этим оправдывалось их существование. Указанному повелению послушны и небесные светила: «Во славу дел Его сияет светоч звездный».

В стихотворении по-новому осмысляется провиденциальность человеческих судеб. Если псалмопевец наставляет взыскать судьбы господни, которые «возжеленны паче злата и камене честна многа» (Пс. 18, 11), Бальмонт упраздняет этот высокий богословский смысл, но оживляет мотив детской беззаботной радости от каждого мгновения жизни:

И сладостней, чем мед, и слаще капель сота

Единый жизни миг, дарованный Тобой!

Минуя причину хвалы, поэт заставляет своего лирического героя прославлять Зиждителя на всякое время.

Мотив долженствовательной хвалы пронизывает все стихотворные строки Бальмонта, но с особенной силой проявляется в заключительном катрене. Если псалмопевец ставит условием благоволения уст охранение от злых помыслов: «…аще не обладают мною, тогда непорочен буду…И будут во благоволение словеса уст моих…» (Пс. 18, 14–15), то Бальмонт развивает мотив благословенной безусловности восхваления Творца. Указав, в чем высший смысл каждого творения, автор и сам обращается к прославлению Божества: «Свят, свят Господь, Зиждитель мой!»

В переложении «На мотив Псалма 18» поразительным образом слились поэтическое и личное восприятия Бальмонтом Псалтири. В священной книге он видел прежде всего призыв к славословию и прославлению Творца: «Когда Псалмопевец, восхищаясь зверями и снегом, словом и ветром, огнем и горами, великими рыбами и безднами, самозабвенно взывает ко всему миру: “Хвалите! Хвалите!” – не очищенный ли человеческий дух вне временных и племенных различий поет славу мирозданию, пленившись его красотою?» (К.Д. Бальмонт, «Из несобранного»). Так, отступив от внутренней архитектоники псалма, изменив ради поэтической правды основные мотивы 18-й песни Давидовой, Бальмонт, тем не менее, остался в рамках православной традиции понимания «Книги хвалений».

Юлия Ростовцева

Опубликовано: №20 (633) октябрь, 2017 г.