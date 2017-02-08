ЧТО ЧИТАТЬ В ФЕВРАЛЕ

«Православная Москва» рекомендует десять самых популярных книг месяца

Февраль – самое время перечитать любимые книги и предпринять подробное изучение библиографических новинок. Вечера длинные, дача под снегом, Великий пост еще не настал… Что читает наша читающая, простите за каламбур, публика?

Протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских:

Очень рекомендую новую книгу моего преподавателя по Московской духовной семинарии протоиерея Вячеслава Тулупова «Как бороться с греховными помыслами». Интересное и полезное чтение!

Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»:

По долгу службы приходится читать про 1917 год. Как-никак столетие революционной бури, в нашем журнале идет немало материалов на эту тему. Поэтому внимательно штудирую близкий по контексту двухтомник Троцкого о Сталине. Сочинение болезненное, полное зависти и ревности, но там запечатлелись дух и логика тех лет, отголоски давно отгоревших споров. А ждет меня Алексей Фёдорович Мерзляков. Это уже для души. Хотя, наверное, тоже отчасти и для работы. Раньше почти не читал его стихов, кроме сборника песен, и вот пришло время погрузиться в мир поэта и историка литературы, у которого учились Лермонтов и Грибоедов…

Елена Жосул, директор Центра медиакоммуникаций Российского православного университета:

Одна из книг, которую я сейчас читаю, – «Две Москвы, или метафизика столицы» нашего гениального современника, писателя-москвоведа Рустама Рахматуллина. Это не просто чтение – это фантастическая по степени увлекательности прогулка по Москве с выпадением в иные измерения русской истории, с неожиданными знакомствами и тайнами. Рекомендую эту работу всем москволюбам. Идеально изучать ее прямо во время неторопливой прогулки по столице теплым весенним днем. Но подойдет и вариант зимнего вечера и кресла с пледом. Это прекрасное погружение в прошлое, личное путешествие в иную реальность в жанре историософского фэнтези.

Священник Сергей Круглов, клирик Спасского собора г. Минусинска:

Читаю книгу «Иосиф Бродский глазами современников» – двухтомник, составленный исследователем творчества поэта В. Полухиной, вышедший в 2006 и 2010 годах. В нем собраны беседы со знавшими Бродского людьми и поэтами, на которых так или иначе оказало влияние его творчество. Во многих беседах разговор касается отношений Бродского с Богом, его мировоззрения, что для меня важно в понимании природы поэтического творчества и возможности «христианской поэзии». Вторая книга этого месяца – «Дон Камилло и его паства (часть 1)» Джованнино Гуарески. Это второй том из собрания рассказов об итальянском католическом священнике, живущем в маленьком городке послевоенной Италии. Рассказы полны человеческого тепла, искрометного юмора и трагизма, а также подлинно христианского смысла, тем более что среди героев – не только земляки дона Камилло, люди самых разных убеждений, от религиозных до коммунистических, но и Сам Христос, разговаривающий со своим служителем, спорящий с ним, дающий советы и любящий его…

Вера Филиппова, художник:

Читаю и перечитываю поэзию Николая Рубцова. И каждый раз проявляется дополнительный смысл того или иного стиха. Светлая Русь стонет и завораживает… как завораживают пейзажи Русского Севера, брошенные деревни и села, разрушающиеся храмы, уходящая история, которую невозможно вернуть в былой ее красоте и величии, но где сохраняется великий божественный дух, истинная душа России.

Татьяна Петрова, народная певица России:

Постоянно читаю книгу Вячеслава Медушевского «Духовный анализ музыки». В этой книге слово и музыка соединены, а также описаны все возвышающие душу духовные законы. Автор эту тему выстрадал своей жизнью и молитвой.

Дарья Рубцова, художник-модельер:

Рекомендую автобиографию Александра Вертинского «Дорогой длинною…» Читаю – мало сказано! Упиваюсь книгой! Наслаждаюсь стилем письма! Перед глазами проходят дореволюционная Россия, яркая Москва, мятежный Петербург. Переживаю вместе с Вертинским каждый день!

Анастасия Задорнова

Опубликовано: №3 (616) февраль, 2017 г.

Книжная полка февраля 2017 года:

1. Иеромонах Иов (Гумеров) «Духовная жизнь современного христианина» в вопросах и ответах (в двух томах, издательство Сретенского монастыря, 2012).

2. Протоиерей Вячеслав Тулупов «Как бороться с греховными помыслами» (Издательство Московской Патриархии, 2016).

3. Алексей Мерзляков «Стихотворения» («Советский писатель, Ленинградское отделение, 1958).

4. Рустам Рахматуллин «Две Москвы или метафизика столицы» (АСТ, Олимп, 2008).

5. «Иосиф Бродский глазами современников», сост. В. Полухина (в двух томах, журнал «Звезда», 2010)

6. Джованнино Гуарески «Дон Камилло и его паства. Часть 1», перевод О. Гуревич (изд. «Гранат», 2017).

7. Николай Рубцов «Стихотворения» («Звонница-МГ, 2015).

8. Вячеслав Медушевский «Духовный анализ музыки» («Композитор», 2014).

9. Николай Лобастов «О русской литературе. Записки сельского учителя» (Регион. Обществ. фонд изучения наследия П.А. Столыпина, 2014).

10. Александр Вертинский «Дорогой длинною…» («Правда», 1990).

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