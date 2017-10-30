ЕВАНГЕЛИЕ У ГРЯДКИ

Опыт земледельческого богословия усердного дачника

Человек, родившийся в большом городе и с детства знающий Святое Евангелие, начав возделывать землю в российской глубинке, переживает странное ощущение: все это он уже знает. Далеко не сразу соображаешь, что источник этого знания — святое Евангелие. Это можно назвать своеобразными притчами наоборот: наполненные глубоким духовным смыслом тексты становятся руководством к практическим свершениям. Итак, место действия: 20 соток рязанской не особо плодородной земли в зоне очень рискованного земледелия. Время действия: весна и осень наездами плюс нежаркое дождливое лето практически безвылазно.

Бесплодная смоковница

В нашем случае – белая слива. Росла и никак не хотела плодоносить: завязи есть, а плоды не вызревают. Ей и ветви обрезали по правилам, и удобряли – бесполезно. Пора давно бы срубить, и в костер. Но жалко: обложили навозом и окопали как следует, вдруг поможет!

А как в Евангелии:

И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, – не принесет ли плода; если же нет, то в следующий [год] срубишь ее. (Лк. 13, 6–9)

Виноград и другие плодовые

Сортов винограда для нашего климата выведено достаточно, и они успешно растут. Если лоза принялась, через пять лет должен последовать урожай. Но чтобы его получить, надо ветви без завязей обрезать, а потом, когда появятся ягоды, очистить плодоносные ветви от лишней листвы. Тогда ягоды наберут сок и вызреют (проверено). Еще не забываем срезать все дички, которые так любят пускать сливы и вишни (молодую поросль вокруг стволов). Они никогда не заплодоносят!

А как в Евангелии:

Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. (Ин. 15, 2–4)

Зерна от плевел

Повезет огороднику, у которого на грядках культурные растения взойдут первыми. Чаще всего на долго отдыхавшей, полной корешков и семян земле обычно с трудом можно отыскать среди сорной травы ростки петрушки, морковки, редиски… Ждем, когда листья примут характерную форму, дабы не повыдирать лишнего. С плевелами еще интереснее: это такая злаковая трава, колосок которой вплоть до созревания не отличишь от пшеничного. Зато когда приходит пора жать пшеницу, разница очевидна. На огороде плевел не встречал, зато их много на лугу перед домом.

А как в Евангелии:

Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; <…> рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, – чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. (Мф. 13, 24–30)

Овцы и козлища

Забор – пожалуй, первоочередное дело. И совсем не от людей! В библейские времена голодный человек мог зайти в любой сад и есть плоды, чтобы насытиться. На нашем участке тоже вся деревня кормится плодами, которые остались осенью на дозревание. Пусть! Лишь бы ветви не ломали. Настоящая напасть для садовода-огородника – скотина: овцы, козы и коровы. Особенно они падки на лежащие на земле чуть забродившие яблоки, притом вытаптывают и ломают все. Поэтому, насадивши «виноградник», первым делом обносим его забором от скотины (проверено на горьком опыте).

А как в Евангелии:

Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. (Мф. 21, 33)

Недострой по-деревенски

Остов уродливой конструкцией простоял под снегом и дождем несколько сезонов, после чего пошел на дрова: начал подгнивать без крыши. Для местных этот недостроенный сарай был основным предметом разговоров вечером у «завалинки»: москвичи ничего не умеют, вот Ваську наняли бы, а то все сами да сами.

А как в Евангелии:

Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить? (Лук. 14, 28–30)

Вместо послесловия

Здесь мы привели пример лишь некоторых случаев из домашнего хозяйства по-евангельски. Конечно, их куда больше. Созданный Богом мир не может в своем развитии противоречить Слову Божию. Удивительно! Идет ли речь о сути мироздания или о прополке огорода – на все нам дан ответ. Надо только услышать его…

Сергей Любимов

Опубликовано: №20 (633) октябрь, 2017 г.