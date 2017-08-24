МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ

Православные няни приходят на смену классическим гувернанткам

У Татьяны Даровских лучистые глаза, приветливое лицо и очень добрый голос. Такой, наверное, должен быть у крестной или у первой учительницы. Даром что сама многодетная мама, в своей карьере Татьяна Львовна ни с воспитанием, ни с образованием профессионально не сталкивалась. И только на пенсии судьба уготовала стать ей… дипломированной няней.

В рабочий полдень

Вместе с Татьяной в компании непосед близняшек пятилетних Маши и Даши Постернак из люблинского многоэтажного квартала шествуем в Марьинский парк. В прогулочной коляске важно сопит младшенький — годовалый Петя. Вообще в этой семье детишек шестеро, но трое старших при делах.

— Обычно я прихожу к одиннадцати утра, но сегодня мама Алена вызвала меня к восьми: ей самой надо было в поликлинику, — рассказывает об обычном рабочем расписании Татьяна. — Мы позавтракали, немного поиграли, оделись и вышли на улицу. Погода подкачала, но тучи нас не напугали — идем на площадку…

Интервью в самом начале прерывает сначала робкое, затем все более требовательное гундение справа по борту. Оказывается, Маша (или Даша?) уже несколько минут произносит одно и то же слово. Татьяна быстро разбирается, в чем дело:

— Как надо сказать, что ты устала?.. Правильно. Если хочешь не ехать, а идти пешком, всегда пожалуйста.

Что крестьянин — то и обезьянин: сестра из солидарности тоже вручает свой самокат няне, и та ловко вешает пару легких транспортных средств на крышу Петиной коляски.

Спрос превышает предложение

Когда несколько лет назад мои собственные отпрыски переживали соответствующий нежный возраст, подобной службы в городе не было. А жаль: в силу великого множества критериев, которыми руководствовалась супруга (православная вера, личная порядочность, хотя бы скромный опыт работы, личное ­знакомство либо предусматривающая безусловную репутацию рекомендация знакомых), постоянных воспитательниц ни для Серафима, ни для Анны найти так и не удалось.

Сейчас это сделать было бы чуть легче. Первоначально скромный приходской проект, православные няни стали одним из направлений православной службы помощи «Милосердие» . К сожалению, спрос многократно превышает предложение, поэтому рассматривают здесь заявки исключительно от многодетных родителей, а также от оказавшихся в сложной жизненной ситуации семей.

Сильно заблуждается тот, кто ждет от православной няни задатков и способностей Мэри Поппинс. На зонтиках служащие этого сектора сферы услуг не летают, собачий язык не разбирают, а вместо виртуозной игры на рояле и безупречной школы классического танца в их багаже, как правило, медицинская книжка и курсы при Марфо-Мариинской обители . Успешно прошедшим обучение выдают сертификат и помогают с трудоустройством. В основном служебные обязанности определяются запросами обычной московской семьи, где одновременно подрастают несколько малышей: накормить, приголубить, носы подтереть.

Призвание

Час работы православной няни стоит 170 рублей (ставка для Москвы едва ли не символическая). Но и эти деньги берутся в основном из пожертвований. Большинству клиентов услуги предоставляются на благотворительной основе: они оплачивают лишь десятую часть стоимости.

В результате Татьяна Даровских, сейчас помогающая четырем семьям (с неодинаковой загрузкой) четыре дня в неделю, в один из месяцев этого года на руки получила 13 тыс. рублей. Все это я узнаю параллельно с мудрой фразой, что если я кот, то тогда и бегемот, которой меня одаривает Даша (или Маша?), пока мы вчетвером играем в спортивную версию салочек по весьма мудреным правилам. Зарплата по нынешним временам мизерная. Зачем же тогда Татьяне все это нужно?

— Начинала трудовую деятельность инженером гражданской авиации. Работала в совместном предприятии, пробовала заниматься бизнесом, — рассказывает Даровских. — А пять лет назад двое из трех сыновей попали в страшную автокатастрофу, младший погиб. Надо было как-то выкарабкиваться из той ситуации. В храме увидела объявление о наборе на курсы православных нянь и вскоре поняла: это мое! Дети для меня как ангелы на земле. И оказалось, что я без излишнего привыкания могу стать своим человеком в семье, в нужный момент помочь и поддержать. Мне доверяют, и я не подвожу. Это ли не профессиональное счастье?!

Дмитрий Анохин

Опубликовано: №15 (628) август, 2017 г.

