МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ

Православные няни приходят на смену классическим гувернанткам
У Татьяны Даровских лучистые глаза, приветливое лицо и очень добрый голос. Такой, наверное, должен быть у крестной или у первой учительницы. Даром что сама многодетная мама, в своей карьере Татьяна Львовна ни с воспитанием, ни с образованием профессионально не сталкивалась. И только на пенсии судьба уготовала стать ей… дипломированной няней.
В рабочий полдень
Вместе с Татьяной в компании непосед близняшек пятилетних Маши и Даши Постернак из люблинского многоэтажного квартала шествуем в Марьинский парк. В прогулочной коляске важно сопит младшенький — годовалый Петя. Вообще в этой семье детишек шестеро, но трое старших при делах.
— Обычно я прихожу к одиннадцати утра, но сегодня мама Алена вызвала меня к восьми: ей самой надо было в поликлинику, — рассказывает об обычном рабочем расписании Татьяна. — Мы позавтракали, немного поиграли, оделись и вышли на улицу. Погода подкачала, но тучи нас не напугали — идем на площадку…
Интервью в самом начале прерывает сначала робкое, затем все более требовательное гундение справа по борту. Оказывается, Маша (или Даша?) уже несколько минут произносит одно и то же слово. Татьяна быстро разбирается, в чем дело:
— Как надо сказать, что ты устала?.. Правильно. Если хочешь не ехать, а идти пешком, всегда пожалуйста.
Что крестьянин — то и обезьянин: сестра из солидарности тоже вручает свой самокат няне, и та ловко вешает пару легких транспортных средств на крышу Петиной коляски.
Спрос превышает предложение
Когда несколько лет назад мои собственные отпрыски переживали соответствующий нежный возраст, подобной службы в городе не было. А жаль: в силу великого множества критериев, которыми руководствовалась супруга (православная вера, личная порядочность, хотя бы скромный опыт работы, личное знакомство либо предусматривающая безусловную репутацию рекомендация знакомых), постоянных воспитательниц ни для Серафима, ни для Анны найти так и не удалось.
Сейчас это сделать было бы чуть легче. Первоначально скромный приходской проект, православные няни стали одним из направлений православной службы помощи «Милосердие». К сожалению, спрос многократно превышает предложение, поэтому рассматривают здесь заявки исключительно от многодетных родителей, а также от оказавшихся в сложной жизненной ситуации семей.
Сильно заблуждается тот, кто ждет от православной няни задатков и способностей Мэри Поппинс. На зонтиках служащие этого сектора сферы услуг не летают, собачий язык не разбирают, а вместо виртуозной игры на рояле и безупречной школы классического танца в их багаже, как правило, медицинская книжка и курсы при Марфо-Мариинской обители. Успешно прошедшим обучение выдают сертификат и помогают с трудоустройством. В основном служебные обязанности определяются запросами обычной московской семьи, где одновременно подрастают несколько малышей: накормить, приголубить, носы подтереть.
Призвание
Час работы православной няни стоит 170 рублей (ставка для Москвы едва ли не символическая). Но и эти деньги берутся в основном из пожертвований. Большинству клиентов услуги предоставляются на благотворительной основе: они оплачивают лишь десятую часть стоимости.
В результате Татьяна Даровских, сейчас помогающая четырем семьям (с неодинаковой загрузкой) четыре дня в неделю, в один из месяцев этого года на руки получила 13 тыс. рублей. Все это я узнаю параллельно с мудрой фразой, что если я кот, то тогда и бегемот, которой меня одаривает Даша (или Маша?), пока мы вчетвером играем в спортивную версию салочек по весьма мудреным правилам. Зарплата по нынешним временам мизерная. Зачем же тогда Татьяне все это нужно?
— Начинала трудовую деятельность инженером гражданской авиации. Работала в совместном предприятии, пробовала заниматься бизнесом, — рассказывает Даровских. — А пять лет назад двое из трех сыновей попали в страшную автокатастрофу, младший погиб. Надо было как-то выкарабкиваться из той ситуации. В храме увидела объявление о наборе на курсы православных нянь и вскоре поняла: это мое! Дети для меня как ангелы на земле. И оказалось, что я без излишнего привыкания могу стать своим человеком в семье, в нужный момент помочь и поддержать. Мне доверяют, и я не подвожу. Это ли не профессиональное счастье?!
Дмитрий Анохин
Опубликовано: №15 (628) август, 2017 г.
БЫЛО ДЕЛО
Как Петя потерялся
— Как-то раз я осталась с Петей дома одна и отлучилась на кухню. Возвращаюсь — нет ребенка. В ванную, в туалет, по комнатам — везде пусто и тихо: симптомы, самые опасные для маленького! У меня начинается тихая паника: малыш исчез среди бела дня и не подает признаков жизни! И тут он спокойно выглядывает из-за шторы и, еще не умея говорить, выдает торжественную тираду на своем языке. Вот как перенял искусство игры в прятки…
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Постернак, многодетная мама:
— Для нашей семьи няня — спасение. На шесть детей ни рук, ни ног не хватает: одного к врачу, другого на кружок, третьего в музыкалку… Опыт знакомых и соседей, в том числе негативный, уже давно убедил нас: православное исповедание человека, которому ты доверяешь ребенка, принципиально. Сейчас мы прибегаем к слугам двух нянь. Обе православные христианки, обе нас вполне устраивают.