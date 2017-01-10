СЕКАТОР, ВДОХНОВЕНИЕ И МОЛИТВА

Флорист Галина Кондратьева: «Цветы привели меня к Богу»

В современном храме флорист – не совсем профессия, а скорее, пример служения, помноженного на талант. Эти люди досконально знают названия и характеристики цветов, умеют подобрать цветовую гамму. Галина Кондратьева – флорист со стажем. Она обладает вкусом, любит цветы и, действуя с благословения настоятеля, благоукрашает церковь к праздникам.

Миссионеры с лепестками

Одиннадцать лет назад Галина Кондратьева была удостоена национальной премии в области флористики «Цветок успеха» за проекты по праздничному оформлению православных храмов. Ее приглашают украшать монастыри и церкви Москвы, Подмосковья, а также других городов, где флорист не только руководит «цветочными работами», но и постоянно проводит семинары и мастер-классы. «Цветы привели меня к Богу», – признается Галина Кондратьева.

Новый поворот в профессии произошел четырнадцать лет назад. Журналу «Цветы», где Галина работает и сегодня, потребовалось отснять флористическое убранство храмов. Выполняя редакционное задание, она оказалась в Даниловом монастыре, где познакомилась с ризничным иеромонахом Зосимой (Давыдовым), впоследствии епископом Якутским и Ленским; † 2010). Вскоре он благословил ее украсить на Крещение Троицкий собор монастыря. Отец Зосима сам учился в Московском художественном училище и справедливо полагал, что храм соединяет в себе многие искусства, поэтому цветы в нем воспринимаются совершенно естественно. «Цветы – это миссионеры, – говорил он. – Они напоминают о Боге».

В русской литературе мы встречаем немало рассказов, как на Руси люди сами несли в церковь на праздник живые цветы и зелень. Например, у Ивана Шмелева в «Лете Господнем» читаем: «Мы идем все с цветами. У меня ландышки и в середке большой пион. Ограда у Казанской зеленая, в березках. Ступеньки завалены травой так густо, что путаются ноги».

Оазис творчества

Святой праведный Иоанн Кронштадтский называл цветы остатками Рая на земле. Со времен «всероссийского пастыря» отношение в народе к этим красочным растениям, конечно, не поменялось. А вот арсенал подручных средств обновляется стремительно. Если в конце 1990-х в книгах советовали приспосабливать под емкость для воды бутылочки из-под клея или декорировать вазу бумагой, теперь у флористов в руках современные разработки. Например, оазис – синтетический пеноматериал, который поглощает и удерживает влагу, выпускается в разных размерах и формах. Он помогает цветам ­сохранять свою свежесть. Основные же рабочие инстру­менты флориста видоизменяются мало: это секатор и нож.

Чаще всего цветы в православных храмах ставят справа и слева от Царских врат. Кроме того, ими украшаются праздничные и особо почитаемые храмовые иконы, выносной крест, плащаница, подсвечники, орлец, хорос, паникадило.

При украшении конкретного храма обычно исходят из бюджета, времени и пожеланий настоятеля. «Если средств немного, лучше украсить к празднику аналойную икону, – советует Галина Кондратьева, – цветы вокруг нее – это все мы, молитвенники. И как мы выражаем свои чувства, так и цветы своим расположением выражают отношение к иконе. В цветочной композиции не может быть «равнодушных», в ней должна быть жизнь».

Главное правило: цвет облачений

Церковные каноны об украшении православных храмов цветами умалчивают, поэтому здесь уместен полет творческой фантазии.

«Жестких ограничений нет, но флористы ничего не делают в храме без благословения настоятеля», – уточняет собеседница.

Прежде всего, флористы ориентируются на цвет облачения священнослужителей. Иногда, правда, из этого основного правила приходится делать исключения. «Однажды мы украшали храм к празднику преподобного Серафима Саровского. Священнические облачения зеленые. Но храм был небольшой, светлый, и ничего кроме желтого цвета туда ставить не хотелось. Так и сделали, и получилось хорошо».

Кроме того, у каждого праздника есть свой образ. Для богородичных дней это, например, лилия. Цветы стараются обычно покупать у крупных поставщиков. Правда, не все из них работают с частными лицами. В Москве наиболее доступный по ценам и приемлемый по качеству – Рижский рынок.

Зоя Барышева

Справка: Где научиться церковной флористике

Украшающие храмы цветами специалисты активно общаются на интернет-форумах (например, на florist.ru в разделе «Церковная флористика»). А вот собственно курсов по церковной флористике не так уж и много. При Никольском храме в Измайловском Кремле шестой год работает Школа церковной флористики. Это молодежная площадка для желающих научиться украшать храм. Набирают туда ежегодно в июле, а учеба длится с сентября по май.

Опубликовано: №1 (614) январь, 2017 г.