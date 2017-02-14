ВЕЧНЫЙ ЗОВ НЕБЕСНЫХ КОЛОКОЛЬЦЕВ

Размышления иконописца на праздник Сретения Господня

Слова Симеона Богоприимца, «НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ РАБА ТВОЕГО, ВЛАДЫКО…», читаются и поются и в конце каждой вечерни, и в благодарственных молитвах после Причастия, и в ежедневном правиле на сон грядущим . Какого отпущения мы столь усердно просим у Бога?

Старцу Симеону было почти триста лет, он смертельно устал носить бремя плоти на этой земле. Усомнившись некогда в пророчестве «Се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Эммануил» (Мф. 1, 23) он немедленно получил воздаяние: «Имей веру написанным словам, ты сам убедишься, что они исполнятся, ибо не вкусишь смерти, доколе не увидишь Христа Господа, Который родится от Чистой и Пренепорочной Девы». Он претерпел все болезни и немощи, но, услышав небесный звон, с невероятным трудом оторвал свое немощное тело от ложа и медленно двинулся на зов.

Дева Непорочная со старцем Иосифом на сороковой день принесли в храм Господень Богомладенца, чтобы исполнить древний закон: «Якоже eсть писано в законе Господни, яко всяк младенец мужеска полу, разверзая ложесна, свято Господеви наречется» (Лк. 2, 23). Движимый Духом Святым, взял старец младенца на руки и возопил с великим облегчением: НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ!.. «Наконец ты освобождаешь меня от древней клятвы, от тяжких и болезненных оков плоти и отпускаешь в чертоги вечные к Небесному Отцу…»

Мы старца Симеона очень понимаем. Но почему, молодые и сильные, с таким же чувством произносим эти сокровенные слова каждый день по многу раз?.. Чтобы уразуметь сие немного, обратимся к иконе праздника Сретения Господня.

Что мы видим? Все как описано в Евангелии – и Богоприимца с пророчицей Анной, и Марию с Иосифом. Но вот что сразу бросается в глаза: очень древний Симеон как бы приподнялся над ступенью, будто бы слегка взлетел. Это не он держит на руках Младенца. Это Христос держит его, ветхого деньми и немощного! И еще одно: Иосиф по обычаю принес двух голубиц в жертву, а Симеон, нависая над престолом, который по сути есть жертвенник, как бы собирается принести в жертву Самого Христа. И тогда вспоминаются его слова, обращенные к Деве Марии: «Оружие Тебе Самой пройдет душу» (Лк. 2, 35). То есть, в этом образе уже есть пророчество о Кресте.

Тогда открывается нам: все мы, смертные, подобно Симеону, носим на себе ветхое естество – плоть, ризы кожаные Адамовы. Мы болеем, стареем, сомневаемся и разрушаемся, но каждый из нас в определенный день и час непременно слышит вдали небесные колокольцы и идет навстречу, чтобы принять Христа. Мы не можем взять Богомладенца на руки подобно Симеону, но способны принять Его через Причастие. И тогда говорим в сокрушении сердца: НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ РАБА ТВОЕГО, ВЛАДЫКО… Это не значит, что мы идем умирать. Просто откладываем все свое ветхое существо, земное мудрование, и, не оглядываясь, следуем за Христом в царство любви и света. Мы как бы умираем для этого мира. «Дай кровь и прими Дух», повторяем изречение Отцов. К этим словам можно добавить: «Продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19, 21).

Так меняется человек, встретив Христа. Тогда он от радости забывает земное и взлетает над ним. И уже к первым словам молитвы Симеона добавляет другие: ЯКО ВИДЕСТА ОЧИ МОИ, СПАСЕНИЕ МОЕ… Так что праздник Сретения – это не только воспоминание о давнем событии, случившемся в храме Иерусалимском. Это праздник сегодняшний – для всякой человеческой души.

Владимир Щербинин

Опубликовано: №3 (616) февраль, 2017 г.