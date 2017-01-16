ДАТЫ В 2017 ГОДУ

О чем мы вспомним в новом году

Мы верим, что Святая Церковь управляется Духом Святым, и что история рода человеческого находится под водительством Промысла Божия. Человеку присуще творческое начало, полученное от Господа. Но всегда ли люди употребляли его во благо? Всякое бывало…

ХРОНОЛОГИЯ

В Церкви (даты даны по старому стилю)

I–XII века



1950 лет преставления святых первоверховных апостолов Петра и Павла (29.6.67)

1850 лет преставления священномученика Поликарпа, епископа Смирнского (23.02.167)

1625 лет явления Кипрской иконы Божией Матери (20.04.392)

1550 лет преставления преподобного Феоктиста, спостника Евфимия Великого (03.10.467)

1250 лет преставления преподобномученика Андрея Критского (17.10.767)

1025 лет преставления святителя Михаила, первого Митрополита Киевского (30.09.992)

925 лет явления Сицилийской, или Дивногорской, иконы Божией Матери (05.02.1092)

850 лет преставления благоверного Великого князя Ростислава-Михаила (14.03.1167)

825 лет преставления преподобного Варлаама Хутынского (06.11.1192)

825 лет обретения мощей благоверного князя Новгородского Всеволода (во святом крещении Гавриила) Псковского (27.11.1192)

XIII–XVII века

650 лет преставления преподобного Кирилла Челмогорского (08.12.1367)

625 лет явлений Девпетерувской и Барловской «Блаженное Чрево» икон Божией Матери

625 лет преставления блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского (19.01.1392) и преставления преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского (11.02.1392)

625 лет преставления преподобного Мефодия, игумена Пешношского (04.06.1392)

625 лет преставления блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского (27.071392)

625 лет преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского (25.09.1392)

625 лет преставления святителя Иакова, епископа Ростовского (27.11.1392)

575 лет преставления преподобного Григория Пельшемского, Вологодского (30.09.1442)

525 лет преставления преподобного Тихона Медынского, Калужского (16.06.1492)

475 лет преставления преподобной Софии Суздальской (16.12.1542)

450 лет преставления святителя Германа, архиепископа Казанского (06.11.1567)

375 лет прославления Ярославской-Смоленской иконы Божией Матери (12.10.1642)

350 лет обретения мощей преподобного Нила Столобенского (27.05.1667)

325 лет явления Тамбовской иконы Божией Матери (16.04.1692)

XVII–XIX века



300 лет прославления Пензенской-Казанской иконы Божией Матери (04.08.1717)

250 лет преставления преподобного Василия Поляномерульского (25.06.1767)

200 лет преставления праведного воина Феодора Ушакова (02.10.1817)

200 лет со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина), начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (1817)

150 лет преставления святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского (30.04.1867)

150 лет преставления преподобномученика Парфения, игумена Кизилташского (04.09.1867)

150 лет преставления святителя Филарета, митрополита Московского (19.11.1867)

XX век

100 лет восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви (1917)

100 лет явления иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (02.03.1917)

100 лет избрания святителя Тихона (Белавина) на Всероссийский Патриарший престол (05.09.1917)

100 лет преставления священномученика протоиерея Иоанна Кочурова, преподобномучеников Сергия Гальковского, Андроника Барсукова (1917)

80 лет преставления священномучеников Петра, митрополита Крутицкого, Кирилла, митрополита Казанского, митрополита Серафима (Чичагова) и всех новомучеников Российских, пострадавших в 1937 году

70 лет преставления преподобного Алексия (Кабалюка), Карпаторусского (1947)

65 лет преставления блаженной Матроны Московской (19.04.1952)

55 лет преставления святителя Афанасия исповедника, епископа Ковровского (15.10.1962)

50 лет преставления святой Ираиды (Тиховой) исповедницы (25.07.1967)

25 лет определения Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви об установлении празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской (1992)

25 лет обретения мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси (09.02.1992)

25 лет обретения мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского (14.06.1992)

25 лет второго перенесения мощей преподобного Зосимы, Савватия и Германа Соловецких (08.08.1992)

25 лет перенесения мощей благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев (1992)

20 лет обретения мощей святителя Виктора исповедника, епископа Глазовского (18.06.1997)

20 лет обретения мощей преподобного Севастиана Карагандинского, исповедника (09.10.1997)

15 лет перенесения мощей святителя Феофана, Затворника Вышенского (16.06.2002)

10 лет со времени подписания Акта о каноническом общении Русской Православной Церкви Заграницей с Русской Православной Церковью Московского Патриархата (2007)

В российской истории

1155-летие зарождения российской государственности (862 – призвание Рюрика старейшинами межплеменного государства Северной Руси)

1135-летие объединения князем Вещим Олегом Северной и Южной Руси в одно государство с центром в Киеве (882)

980 лет назад Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве была основана первая библиотека Древней Руси (1037)

870 лет со времени первого летописного упоминания о Москве (1147)

775 лет победе русских воинов под руководством святого благоверного великого князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) (1242)

405 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского (26.10.1612)

295 лет назад Петр Первый утвердил Табель о рангах всех чинов Российской империи (1722)

295 лет назад Петр Первый издал указ о создании прокуратуры (1722)

260 лет со времени основания Российской Академии Художеств (1757)

205 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года

180 лет назад в Петербурге состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом (08.02.1837)

155 лет со времени основания Санкт-Петербургской консерватории (20.09.1862)

100 лет Октябрьской революции (1917)

95 лет назад образован Союз Советских Социалистических Республик (1922)

85 лет назад в СССР начался страшный голод, известный как «голодомор» (осень 1932 – весна 1933)

85 лет назад началось строительство канала Москва – Волга (1932), с 1947 – Канала имени Москвы

80 лет массовым репрессиям против духовенства и верующих (1937)

75 лет Сталинградской битве (1942)

60 лет запуску первого в мире искусственного спутника (1957)

Литературные произведения – юбиляры 2017 года

830 лет поэме «Слово о полку Игореве» (1187)

470 лет «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547)

175 лет – Николай Васильевич Гоголь «Мертвые души» (первый том), «Шинель» (1842)

150 лет – Федор Михайлович Достоевский «Преступление и наказание» (1867)

100 лет – Корней Иванович Чуковский «Крокодил» (1917)

75 лет – Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1942)

50 лет – Габриэль Гарсиа Маркес «Сто лет одиночества» (1967)

Памятные литературные даты 2017 года

3 января – 125 лет со дня рождения английского писателя, лингвиста, поэта, филолога Джона Рональда Руэла Тошсина (Толкиена) (1882–1973)

27 января – 185 лет со дня рождения английского писателя, математика Льюиса Кэррола (1832–1898)

7 февраля – 205 лет со дня рождения английского писателя Чарлза Диккенса (1812–1870)

15 марта – 80 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распутина (1937–2015)

10 апреля – 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта и историка Константина Сергеевича Аксакова (1817–1860)

29 мая – 230 лет со дня рождения русского поэта Константина Николаевича Батюшкова (1787–1855)

15 июня – 150 лет со дня рождения русского поэта Константина Дмитриевича Бальмонта (1867–1942)

5 сентября – 200 лет со дня рождения русского поэта, писателя, драматурга Алексея Константиновича Толстого (1817–1875)

25 ноября – 300 лет со дня рождения русского поэта, драматурга Александра Петровича Сумарокова (1717–1777)

30 ноября – 350 лет со дня рождения английского писателя-сатирика Джонатана Свифта (1667–1745)

ГЛАВНОЕ: 100 ЛЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАТРИАРШЕСТВА В ЦЕРКВИ РУССКОЙ 100 ЛЕТ КРУШЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 80 ЛЕТ НАЗАД В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ НАЧАЛИСЬ МАССОВЫЕ РЕПРЕССИИ

Диакон Сергий Правдолюбов

Опубликовано: №1 (614) январь, 2017 г.